Врач рассказал, как пережить экстремальное потепление на этой неделе

В столичном округе и Московской области наступило потепление – температура воздуха с нулевых и минусовых позиций поднялась до плюсовых показателей. Даже в вечернее время во вторник 31 октября на северо-западе Подмосковья столбик термометра показывает +8 ℃.

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Как пережить такое экстремальное потепление, сохранив здоровье и бодрость, изданию Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Жито.

Такие температуры опасны, поскольку очень нравятся вирусам, в первую очередь указал специалист. Поэтому было бы неплохо подстраховаться и постараться укрепить свой иммунитет. Средство и препараты каждый выбирает индивидуально, главное, чтобы они «работали».

В целом же опасны любые перепады температур и погодные аномалии, для организма это всегда стресс, подчеркнул Жито. Так, гипертоникам пока лучше исключить активности, по возможности не допускать эмоционального волнения и скорректировать в сторону диетического свой ежедневный рацион. Ну и, конечно, продолжать аккуратно принимать назначенные врачом препараты.

Также врач посоветовал всем, в том числе и не имеющим никаких патологий людям, соблюдать водный баланс, ограничение в рационе жареного и жирного, продуктов, которые слишком тяжело перевариваются. Кроме того, стоило бы в эти дни уменьшить количество выкуриваемых сигарет, в том числе электронных, как и употребление алкоголя. Лучше полностью от него отказаться, добавил доктор.