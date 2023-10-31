Диетолог объяснила, почему нельзя пропускать обед и ужин

Желающим похудеть следует принимать пищу три раза в день, посоветовала врач-диетолог Ирина Мансурова .

Эксперт заявила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества, подчеркнула она.