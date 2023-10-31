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Диетолог посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин

Желающим похудеть следует принимать пищу три раза в день, посоветовала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Диетолог объяснила, почему нельзя пропускать обед и ужин
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Эксперт заявила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества, подчеркнула она.

Мансурова призвала не отказываться от обедов и ужинов. Подобные эксперименты грозят гормональным сбоем, усугублением имеющихся заболеваний и депрессией, предупредила специалист.

«Испытывать голод - сильный стресс для организма и нервной системы», - цитирует эксперта Life.ru.