Диетолог объяснила, почему нельзя пропускать обед и ужин

Диетолог посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин
Желающим похудеть следует принимать пищу три раза в день, посоветовала врач-диетолог Ирина Мансурова.
Эксперт заявила, что одного лишь завтрака в течение дня будет недостаточно. Организму необходимы белки, углеводы и другие полезные вещества, подчеркнула она.
Мансурова призвала не отказываться от обедов и ужинов. Подобные эксперименты грозят гормональным сбоем, усугублением имеющихся заболеваний и депрессией, предупредила специалист.
«Испытывать голод - сильный стресс для организма и нервной системы», - цитирует эксперта Life.ru.