В каких случаях происходит выброс эндорфинов

По словам специалиста, называть эндорфины гормоном счастья не совсем корректно, ведь главная задача этих нейромедиаторов — обеспечение устойчивости организма при сильном стрессе.

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В каких ситуациях эндорфины выделяются активнее всего, «Доктор Питер» узнал у невролога, к.м.н., врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской.

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Что такое эндорфины

Эндорфины — это нейромедиаторы, специальные химические соединения, синтезирующиеся нервными клетками (нейронами) и передающие сигналы между ними. Как это происходит? Нейрон выделяет молекулы нейромедиатора и передаёт их другой клетке с задачей — либо возбудиться, либо блокировать активность.

«Нейромедиатор связывается со специальными рецепторами — белковыми комплексами, расположенными на мембране принимающей клетки, и таким образом сигнал "считывается". С помощью нейромедиаторов нейроны также могут "общаться" с мышечными, эндокринными и другими видами клеток», — объяснила врач.

Благодаря такой слаженной системе организм может быстро реагировать на изменения в окружающей среде.

Когда вырабатываются эндорфины

Эти соединения, часто называемые гормонами счастья, во многих случаях совсем с этим счастьем не ассоциируются.

Смотрите сами, когда они выделяются:

При боли эндорфины выступают в роли защитного механизма, помогая не столкнуться с болевым шоком и продолжить рационально мыслить. Возможные ситуации: роды, получение травмы, после тяжёлой тренировки. В опасных ситуациях эндорфины вырабатываются как реакция на стресс. По словам врача, в моменты угрозы мозг выделяет эндорфины заранее. В том случае, если ничего страшного не случилось, эндорфины уходят в эйфорию. Это чувство хорошо знакомо экстремалам. При занятиях спортом повышается не только уровень эндорфинов, но и дофамина (который называют гормоном удовольствия). Дело в том, что спорт при всей его пользе для организма всё же стресс, и мозг даёт эндорфины, чтобы снизить мышечную боль и дать адаптироваться к новым нагрузкам. Причём даже не важен вид активности — хоть бег, хоть танцы — лишь бы человек занимался с удовольствием. Во время секса происходит выброс эндорфинов, дофамина и ещё двух веществ, которые отвечают за удовольствие, — окситоцина и серотонина. «Нервная система "засчитывает" это жизнеутверждающее занятие за попытку продолжить род и вознаграждает человека букетом приятных ощущений», — сказала невролог. Во время еды — мозг реагирует на ощущение удовольствия, которое человек испытывает, когда вкусно кушает, и также выделяет эндорфины. Но это может стать настоящим капканом, если он начнёт закапывать отрицательные эмоции во вкусняшках. Впоследствии может привести к перееданию, лишнему весу и эмоциональным проблемам.

Что есть во время стресса

Людям при нервном напряжении часто хочется наесться вкусняшек, в особенности сладостей. Но есть и более лёгкие продукты, которые помогут организму справиться с нагрузкой, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

Полезна еда, богатая магнием, цинком, омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, плюс важна фолиевая кислота.

Подойдут эти продукты: