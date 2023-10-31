Кардиолог рассказал, кому обязательно нужно привиться от коронавируса

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний коронавирусная инфекция дает серьезные осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

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Эксперт пояснил, что живой вирус может нанести организму намного больший вред, чем прививка с его ослабленным вариантом. Если вирус попадает в организм, может случиться разрыв атеросклеротических бляшек, что увеличивает риск инфарктов и инсультов в шесть раз.

Гаглошвили посоветовал людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией.

— Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот. Это показание к ней, — подчеркнул эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

24 октября глава Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург сообщил, что в Москве проходят испытания нового варианта вакцины «Спутник V», которая адаптирована под новые штаммы коронавируса, передает издание argumenti.ru.