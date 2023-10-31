Лучшие способы убрать отеки и похудеть

Отечность — серьезная проблема, которая может негативно сказаться не только на внешнем виде, но и на здоровье. Причина сильных отеков кроется в излишках воды, которые задерживаются в организме. «Лента.ру» пообщалась с врачом диетологом-эндокринологом, чтобы выяснить, какие продукты питания удерживают в организме лишнюю воду и что сделать, чтобы от нее избавиться.

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Зачем организму водный баланс?

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Водный баланс в организме — это ежедневное соотношение воды, попавшей в организм человека с едой и питьем, и воды, выведенной из организма через кожу, легкие, почки и другие органы.

Поддержание водного баланса в организме важно для общего здоровья и хорошего самочувствия, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова. Ведь вода является основной составляющей всех клеток организма и выполняет большое количество функций.

Функции воды в организме

обеспечивает правильное функционирование клеток; способствует выполнению различных биологических процессов;

обеспечивает транспортировку питательных веществ;

отвечает за выведение ненужных продуктов обмена веществ из организма.

При этом иногда в организме задерживается слишком большое количество воды — это может стать причиной проблем со здоровьем.

Задержка жидкости в организме приводит к появлению отеков и набору массы тела

Врач-диетолог добавляет:

«Избыточное количество воды в организме может привести к развитию нарушений электролитного баланса, в частности, к гипонатриемии — низкому содержанию натрия в крови».

По словам эксперта, это состояние организма крайне опасно, способно нарушить его функционирование и привести к большому количеству проблем.

К чему приводит недостаток натрия в организме:

разжижение крови;

пониженное артериальное давление;

нарушение работы нервной системы;

мышечная слабость;

тошнота;

головные боли;

судороги;

потеря сознания.

Из-за чего вода задерживается в организме?

По словам Татьяны Филипповой, существует две основные причины, которые влияют на задержку жидкости в организме.

К задержке воды в организме прежде всего приводит недостаточное потребление жидкости, а также чрезмерное употребление пищи с большим содержанием соли

Татьяна Филиппова

Специалист объясняет, что если человек потребляет недостаточное количество жидкости, то организм начинает ее запасать — это и приводит к отечности.

Соль, в свою очередь, тоже ведет к задержке воды в организме. «Соль, которую мы употребляем в пищу, оказывает негативное воздействие на организм за счет содержащегося в ней натрия. Именно он удерживает воду в организме и приводит к отекам», — уточняет Филиппова.

Помимо этого существует ряд других причин, которые затрудняют выведение лишней жидкости из организма.

Из-за чего еще вода задерживается в организме:

генетическая предрасположенность;

гормональные сбои и проблемы с эндокринной системой;

проблемы с почками;

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

употребление жирной или соленой пищи в больших количествах;

употребление алкоголя;

стресс и тревожность;

травмы, тяжелый физический труд;

малоподвижный образ жизни.

Как выводить лишнюю жидкость из организма?

Ешьте меньше соли

По Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство взрослых людей употребляет в два раза больше соли, чем следует.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым стоит употреблять не более пяти граммов соли в день — это чуть меньше чайной ложки

Чтобы вода быстрее выводилась из организма, нужно сократить потребление соли и соленых блюд.

Врач-диетолог обращает внимание на то, что к задержке воды в организме приводит не только употребление блюд, которые солят во время приготовления или перед подачей на стол — большое количество соли может изначально содержаться в продуктах питания.

В каких продуктах много соли?

Мясо;

рыба;

яйца;

сыры;

колбасные изделия;

соусы (в особенности майонез и кетчуп).

По словам эксперта, большое количество соли также содержится во многих полуфабрикатах — из-за их активного употребления у организма могут возникать проблемы с выводом лишней жидкости.

Нормализуйте питание

Вода в организме может задерживаться не только из-за употребления соленого, но и из-за излишней любви к сладкому. Сладкие газированные напитки, например, лучше заменить на зеленый чай или натуральные лимонады.

Приводить к отекам также может и глютен — поэтому диетолог Ирина Караева советует сократить употребление пшеничного хлеба и мучных изделий, чтобы не накапливать лишнюю воду в организме.

Татьяна Филиппова, в свою очередь, рекомендует включать в свой ежедневный рацион как можно больше свежих овощей и фруктов, а также употреблять салаты и зелень — эти продукты помогут избавиться от лишней жидкости в организме.

Какие продукты помогут вывести жидкость из организма?

Сельдерей; лимон; петрушка; огурец; арбуз; имбирь; морковь.

Выводят воду из организма и помогают избавиться от лишнего веса и специальные блюда — например, можно приготовить рисовую кашу.

Еще один хороший способ, который поможет избавиться от лишней воды в организме — разгрузочный день, который можно проводить один раз в неделю. Так, диетолог Елена Тихомирова советует взять полтора килограмма любых овощей и разделить их на три-пять приемов пищи.

Пейте больше воды

Врач-диетолог Татьяна Филиппова уверена: «Что касается общих принципов профилактики отеков — необходимо откорректировать питьевой режим и выпивать достаточное количество жидкости каждый день».

Общие рекомендации предписывают пить около 2-2,5 литра чистой воды ежедневно. Однако подобные советы достаточно условны и не учитывают индивидуальных особенностей организма. Так, нутрициолог и консультант по питанию Наталья Барсюкова отмечает, что при расчете нужного количества жидкости стоит учитывать и то, есть ли у человека избыточный вес.

«Можно рассчитывать по 30 миллилитров воды на килограмм нормального веса. То есть если человек имеет избыточный вес, то считать по 30 миллилитров — это неправильно. Человек с избыточным весом от этого получит только большую отечность», — подчеркивает она.

1,5-2,5 литра чистой воды должен выпивать человек каждый день

Занимайтесь спортом

Еще один немаловажный аспект, который помогает выводить лишнюю воду из организма — регулярная физическая активность. Это может быть как тренировка в спортзале, так и обычная прогулка на свежем воздухе.

Фитнес-тренер Андрей Жуков уверен, что избавиться от отеков лучше всего помогают кардиотренировки — они разгоняют кровь и лимфу, тем самым выводя из организма лишнюю воду.

Еще одно полезное упражнение — лимфатическая гимнастика. Это комплекс физических упражнений, который тонизирует лимфатическую систему и предотвращает застой лимфы в организме.

Чтобы избавиться от отеков, нужно каждый день выполнять от 50 до 100 подскоков на носках босиком

Когда нужно обратиться к врачу?

Если отечность очень сильная или вода задерживается в организме продолжительное время, нужно обратиться за помощью к специалисту. «Когда есть отеки, прежде всего нужно разобраться с их причинами, пройти обследования и исключить серьезные заболевания со стороны почек, сердца, эндокринной системы и так далее», — подчеркивает Филиппова.

К какому врачу обратиться из-за отеков:

терапевт; хирург; эндокринолог; кардиолог; невролог.