Сколько нужно спать, чтобы не иметь проблем с психикой

Восьмичасовой сон позволяет человеку избежать проблем с ментальным здоровьем и психических расстройств. Об этом заявил психотерапевт Дмитрий Попов.

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«Сам человек может долго не замечать, что ему не хватает сна, поскольку организм адаптируется», – сказал Попов.

Однако нехватка сна представляет серьезную угрозу для психики человека. Недосып приводит к ухудшению когнитивных способностей и снижению продуктивности. Человек начинает испытывать проблемы с кратковременной и долгосрочной памятью, хуже усваивает новую информацию, ему становится тяжело адаптироваться к обстоятельствам.

Врачи считают, что здоровый взрослый человек нуждается в ежедневном восьмичасовом сне. При этом студентам, а также тем, кто проходит обучение и должен запоминать большое количество информации, необходимо спать как минимум по девять часов.