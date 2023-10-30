Сколько нужно спать, чтобы не иметь проблем с психикой

Психотерапевт Попов рассказал, что поможет человеку не сойти с ума
Восьмичасовой сон позволяет человеку избежать проблем с ментальным здоровьем и психических расстройств. Об этом заявил психотерапевт Дмитрий Попов.
«Сам человек может долго не замечать, что ему не хватает сна, поскольку организм адаптируется», – сказал Попов.
Однако нехватка сна представляет серьезную угрозу для психики человека. Недосып приводит к ухудшению когнитивных способностей и снижению продуктивности. Человек начинает испытывать проблемы с кратковременной и долгосрочной памятью, хуже усваивает новую информацию, ему становится тяжело адаптироваться к обстоятельствам.
Врачи считают, что здоровый взрослый человек нуждается в ежедневном восьмичасовом сне. При этом студентам, а также тем, кто проходит обучение и должен запоминать большое количество информации, необходимо спать как минимум по девять часов.
Эксперт добавил, что в длительной перспективе недостаток сна может привести к развитию тяжелой депрессии. Кроме того, это влияет и на гормональную систему и обмен веществ человека, способствует набору лишнего веса, а также провоцирует нарушения менструального цикла у женщин и запускает процессы раннего старения у мужчин, сообщает «Вечерняя Москва».