Шоколад, овсяная каша и яйца с беконом оказались продуктами, которые любят долгожители по всему миру. Их также объединяет общая привычка – склонность к спокойному образу жизни, сообщает издание DailyMail.

Японская долгожительница Кейн Танака, прожившая 119 лет, рассказывала, что часто употребляла газированные напитки, кофе и шоколад. Сохранять ясный ум на протяжении всей жизни и в особенности в старости ей помогало решение математических задачек. Уроженка Сан-Франциско Мария Браньяс Морера на протяжении 116-летней жизни отдавала предпочтение натуральным йогуртам. Этот продукт содержит белки и кальций, полезные для мышечного тонуса и костей.

Британка Джесси Галлан, дожившая до 109 лет, часто употребляла овсяную кашу, а американка Сюзанна Мушатт Джонс, прожившая 116 лет, предпочитала яйца с беконом.