Вызывающие головную боль продукты перечислил врач

Некоторые продукты, в частности, те, в которых содержится большое количество соли, могут вызывать головную боль. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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Специалист пояснил, что у людей с нестабильным артериальным давлением головная боль может возникать при употреблении продуктов, которые увеличивают давление. Часто голова начинает болеть из-за избыточного количества соли в еде, кроме того, она приводит к задержке жидкости в организме. Арзамасцев подчеркнул, что особенно много натрия в соевом соусе и полуфабрикатах, в том числе в колбасах.

Среди напитков, вызывающих головную боль, врач выделил алкоголь. Он отметил, что спиртное отрицательно влияет на уровень общего и внутричерепного давления, передает «Москва 24».