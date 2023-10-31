Вызывающие головную боль продукты перечислил врач

Некоторые продукты, в частности, те, в которых содержится большое количество соли, могут вызывать головную боль. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист пояснил, что у людей с нестабильным артериальным давлением головная боль может возникать при употреблении продуктов, которые увеличивают давление. Часто голова начинает болеть из-за избыточного количества соли в еде, кроме того, она приводит к задержке жидкости в организме. Арзамасцев подчеркнул, что особенно много натрия в соевом соусе и полуфабрикатах, в том числе в колбасах.
Среди напитков, вызывающих головную боль, врач выделил алкоголь. Он отметил, что спиртное отрицательно влияет на уровень общего и внутричерепного давления, передает «Москва 24».
Ранее врач-невролог Марина Аникина рассказала, как отличить обычную головную боль от мигрени. По словам специалиста, при последней может возникать непереносимость света, запаха или звука. Кроме того, чаще болит только одна половина волосистой части головы.