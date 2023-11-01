Как предотвратить перенапряжение глаз при работе за компьютером

Работа за компьютером может привести к перенапряжению глаз. Офтальмолог из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Масих Ахмед предлагает несколько советов, как предотвратить это состояние.

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Эксперт рекомендует следовать правилу 20-20-20. Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, чтобы сосредоточиться на чём-то на расстоянии 20 футов (6 метров) и дать глазам отдохнуть. Масих Ахмед советует использовать искусственные слёзы при сухости глаз.

Длительное напряжение глаз может вызвать головную боль. По словам офтальмолога, избавиться от этого поможет правильный подбор корректирующих линз и очков.