Диетолог рассказала о "естественном докторе", выводящем из организма токсины

Клетчатка выводит из организма токсины и улучшает работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"У человека должна быть привычка в обязательном порядке употреблять овощи, фрукты и зерновые на ежедневной основе. Они содержат много клетчатки, то есть пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника", – отметила эксперт.
Клетчатка практически не разрушается под действием желудочного сока и ферментов. Это позволяет ей дойти до кишечника.
"Клетчатка регулирует уровень холестерина, сахара в крови и также является пребиотиком для бактерий, которые синтезируют в кишечнике очень много витаминов", – подчеркнула врач.
Среди продуктов, содержащих клетчатку, Мухина отдельно выделила брюссельскую капусту, яблоки, морковь, горох и отруби.