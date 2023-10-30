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Диетолог рассказала о "естественном докторе", который выводит из организма токсины

Клетчатка выводит из организма токсины и улучшает работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Диетолог рассказала о "естественном докторе", выводящем из организма токсины
© m24.ru

"У человека должна быть привычка в обязательном порядке употреблять овощи, фрукты и зерновые на ежедневной основе. Они содержат много клетчатки, то есть пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника", – отметила эксперт.

Клетчатка практически не разрушается под действием желудочного сока и ферментов. Это позволяет ей дойти до кишечника.

"Клетчатка регулирует уровень холестерина, сахара в крови и также является пребиотиком для бактерий, которые синтезируют в кишечнике очень много витаминов", – подчеркнула врач.

Среди продуктов, содержащих клетчатку, Мухина отдельно выделила брюссельскую капусту, яблоки, морковь, горох и отруби.