Врач назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

Печень является органом, определяющим продолжительность жизни человека. Об этом рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

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«Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни», — сказал Бредер в комментарии «Газете.Ru». Он добавил, что печень является критическим органом, который нечем заменить.

По словам Бредера, печень выполняет белково-синтетическую и детоксикационную функции. К тому же, печень отвечает за синтез желчи и энергетический запас организма, заключил врач.