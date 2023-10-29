Эксперт раскрыла секреты тренировок Шварценеггера в 70 лет

Эксперт журнала Men's Health Кори Ричи раскрыла секреты тренировок американских актеров Арнольда Шварценеггера, Халка Хогана и Лу Ферриньо после 70 лет. Рекомендации приведены на сайте издания.

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По словам специалиста, главное правило, которого придерживаются актеры, — это регулярные тренировки. Они посещают зал несколько раз в неделю. Второй совет — обязательное проведение разминки.

«Правильная разминка способствует притоку крови к мышцам, чтобы они могли максимально эффективно работать при значительных нагрузках, помогая защитить наши суставы», — пояснила Ричи, добавив, что Ферриньо использует для разминки кардио, а Шварценеггер — упражнения с легким весом и большим количеством повторений.

В конце тренировки, как сообщает Ричи, актеры советуют увеличивать нагрузку. Они отметили, что психологически очень важно во время каждого занятия бросать себе вызов и преодолевать его.