Ученые назвали 20 способов похудения без физических упражнений
Сбросить вес можно и без физических упражнений — для этого достаточно пересмотреть свои пищевые привычки. Об этом сообщает интернет-журнал Nutrisense со ссылкой на различные научные исследования.
Начать необходимо с контроля уровня глюкозы в крови — начинать питание с белка (это также поможет нарастить мышцы и снизить аппетит), снизить употребление сахара и кофеина, употреблять в пищу больше овощей без крахмала.
Также стоит вести дневник питания и пить больше воды. От газированных напитков лучше отказаться — даже в жидкости с низким содержанием сахара и алкоголя может содержаться большое количество калорий.
В процессе похудения очень важен сон. Хронические недосыпы могут сделать все тактики похудения менее эффективными. Также специалисты рекомендуют не отвлекаться во время еды, чтобы не съесть лишнего, больше готовить и питаться дома, снизить уровень стресса, регулярно взвешиваться и следить за причиной принятия пищи — возможно, она вызвана негативными эмоциями, передает Nutrisense.
Процесс похудения усложняется после наступления 30 лет. Причиной становятся изменения в организме, которые замедляют обмен веществ, объяснила диетолог Эми Шапиро. Мышечная масса тела начинает сокращаться после 30 лет — на три–восемь процентов каждые десять лет.