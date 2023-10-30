Ученые назвали 20 способов похудения без физических упражнений

Сбросить вес можно и без физических упражнений — для этого достаточно пересмотреть свои пищевые привычки. Об этом сообщает интернет-журнал Nutrisense со ссылкой на различные научные исследования.

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Начать необходимо с контроля уровня глюкозы в крови — начинать питание с белка (это также поможет нарастить мышцы и снизить аппетит), снизить употребление сахара и кофеина, употреблять в пищу больше овощей без крахмала.

Также стоит вести дневник питания и пить больше воды. От газированных напитков лучше отказаться — даже в жидкости с низким содержанием сахара и алкоголя может содержаться большое количество калорий.

В процессе похудения очень важен сон. Хронические недосыпы могут сделать все тактики похудения менее эффективными. Также специалисты рекомендуют не отвлекаться во время еды, чтобы не съесть лишнего, больше готовить и питаться дома, снизить уровень стресса, регулярно взвешиваться и следить за причиной принятия пищи — возможно, она вызвана негативными эмоциями, передает Nutrisense.