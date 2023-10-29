Кардиолог раскрыл, как снизить риск развития инсульта

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев сообщил о причинах возникновения и мерах профилактики инсульта в молодом возрасте. Самой распространенной из них является низкая физическая активность.

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«Отсутствие физической активности – самая главная беда молодого поколения. А любовь к рафинированной пище и фастфуду ведет к несбалансированности питания, что нарушает липидный обмен. Подобное может привести к раннему образованию атеросклеротическиподобных изменений в сосудах», – отметил Конев.

Кроме того, у некоторых есть генетическая предрасположенность к инсульту. При отсутствии физической активности изменения в работе сосудов начинают проявляться раньше.

Юрий Конев напомнил о важности контроля артериального давления. По его словам, повышенное давление может быть предшественником инсульта.

«Львиная доля людей, у которых развивается инсульт, страдает повышением давления. Особенно опасно, когда это повышенное давление не постоянная норма, а транзиторные «размахи» – ночные, дневные и т. д.» – отметил он.