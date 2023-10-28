Травматолог рассказал, как правильно падать в гололед

В России сейчас однин из самых неприятных погодных периодов: гололёд, мокрый снег, скользкая листва под ногами. Это уже не тёплая осень, но ещё и не солнечные морозные деньки. В такую погоду можно легко поскользнуться и упасть. Тем более, что привыкнуть к скользкой земле под ногами ещё не все успели.

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Как рассказал радио Sputnik травматолог-ортопед, подиатр (специалист по стопам) Сергей Алексутов, поздней осенью резко подскакивает число травм из-за неосторожных падений. Всё из-за луж, мокрых листьев и лёгкого морозца.

По словам врача, в первый гололёд и автомобилисты, и пешеходы осторожничают. Последние ходят аккуратно и стараются не падать. Но уже вскоре эта осторожность пропадает, и число травм растёт.

Эксперт посоветовал не бегать за уходящими автобусами — упасть можно и на льду, и из-за мокрых листьев.

Если падение всё-таки неизбежно, постарайтесь не падать на руки. Понятно, что порой всё выходит на автомате. Но лучше, если руки хотя бы будут не прямыми, а согнутыми. Иначе можно получить перелом лучевой кости. Это, кстати, самая частая травма при падении. Если уж падать, то на туловище. Так нагрузка распределится равномерно. Плюс человек в этом случае инстинктивно прижимает голову к телу.