5 способов побороть зависимость от еды
Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин предложил эффективные методы для преодоления зависимости от еды
В качестве первого совета специалист назвал увеличение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.
Потешкин также призвал увеличить количество овощей в рационе и использовать их в качестве перекуса, что в свою очередь поможет организму насыщаться и ощущать сытость более долгое время благодаря выделению пептидов.
Кроме того, эксперт рассказал о необходимости ограничения потребления сахара, включая его добавленный аналог. Потешкин посоветовал избегать соков, меда, сладких газированных напитков.
Увеличение количество физической активности в жизни, улучшение качества сна, регулярное потребление витамина D также помогут избавиться от зависимости, передает aif.ru.