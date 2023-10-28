$93.22-0.3498.35-0.39

5 способов побороть зависимость от еды

Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин предложил эффективные методы для преодоления зависимости от еды

5 способов побороть зависимость от еды
© Вечерняя Москва

В качестве первого совета специалист назвал увеличение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.

Потешкин также призвал увеличить количество овощей в рационе и использовать их в качестве перекуса, что в свою очередь поможет организму насыщаться и ощущать сытость более долгое время благодаря выделению пептидов.

Кроме того, эксперт рассказал о необходимости ограничения потребления сахара, включая его добавленный аналог. Потешкин посоветовал избегать соков, меда, сладких газированных напитков.

Увеличение количество физической активности в жизни, улучшение качества сна, регулярное потребление витамина D также помогут избавиться от зависимости, передает aif.ru.