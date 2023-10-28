Названа тренировка, которая помогает сохранить молодость мозга до глубокой старости

Доктор Майкл Мосли, звёздный врач и диетолог, уверен, что всего 10 минут правильной активности в день способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости.

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Физические упражнения помогают держать в тонусе не только мышцы, но и мозг. При этом необязательно часами истязать себя в спортивном зале. Доктор Мосли предлагает обратить внимание на танцы. Всего 10 минут активных движений под музыку улучшают состояние мышц и мозга.

Терапевт в качестве подтверждения приводит результаты исследования австралийских учёных. Авторы работы пришли к выводу, что танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.