Врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни

Кардиолог Тамаз Гаглошвили ответил на распространенный вопрос пациентов о том, что нельзя есть при густой крови. С последней, напомним, связаны такие угрожающие состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.

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По словам специалиста, самое опасное - обезвоживать себя. Врач также подчеркнул, что важно "сбалансированно питаться, и все будет хорошо".

"Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", - отметил Тамаз Гаглошвили.

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов объяснил, что выявить повышенную густоту крови можно при помощи общего анализа, и если есть проблема, то следует убрать в первую очередь сахар. Он, как известно, повышает уровень глюкозы в крови.

В результате "растет выработка липидных соединений, что увеличивает вязкость крови, а вместе с этим и риск тромбоза", предупредил специалист в своем Telegram-канале. Также Михаил Кутушов посоветовал быть аккуратнее с употреблением гречки, бананов, блюд из картофеля, сделав акцент на еду, в которой содержится таурин. Например, морепродукты. Кстати, зачастую у людей с увеличенной вязкостью крови наблюдается нехватка белка. Он, напоминают специалисты, должен присутствовать в каждом приеме пищи.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Балдин предупредил, что нарушения кровообращения, когда наблюдаются увеличение или уменьшение объема крови в сосудах, изменение ее текучести и прочее, - состояния опасные, требующие обязательного обращения к врачу. Среди тревожных симптомов - чувство онемения или покалывания в кончиках пальцев, изменение цвета кожи конечностей, ощущение холода в ступнях и кистях.