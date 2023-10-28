Чем заменить тренажерный зал дома: лайфхак от олимпийского чемпиона
Все больше россиян становится приверженцами здорового образа жизни и стремится поддерживать тело в тонусе. Однако не у всех хватает времени, чтобы посещать тренажерный зал. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов утверждает: привести себя в хорошую форму можно и дома, причем набор упражнений не обязательно должен быть обширным.
В частности, спортсмен рекомендует каждый день отжиматься от пола, приседать, делать горизонтальную планку.
«Есть простейшие, но эффективные упражнения для дома – приседания, отжимания, планка, тренировка с гантелями подходящего для вас веса. Привычка проводить дома небольшую тренировку или зарядку особенно подойдет людям с активной деятельностью, у которых не всегда есть время регулярно посещать тренажерный зал. Зарядка или комплекс силовых упражнений дома, обливание холодной водой и свежий воздух – основные составляющие крепкого здоровья», – цитирует Олега Саитова NEWS.ru.
Топ-3 упражнений для фитнеса дома:
- отжимания, 20 повторений в 3 подходах,
- приседания, 30–40 повторений в 3 подходах,
- планка, 3 подхода по 60 сек.
Екатеринбургские стрифитеры советуют дополнить этот перечень упражнений подтягиваниями на перекладине и отжиманиями на брусьях: этот инвентарь находится в пределах доступности в любом дворе или на школьном стадионе. На таких снарядах можно развить значительные силу и выносливость мышц, сделать красивый рельеф. Подобным образом тренируется певец Niletto.
Топ упражнений на уличных снарядах для начинающих:
подтягивания прямым хватом, 5–7 повторений в 3 подходах,
подтягивания обратным хватом, 5–7 повторений в 3 подходах,
отжимания на брусьях, 5–7 повторений в 3 подходах.
Более физически сильным людям можно аккуратно добавлять в арсенал упражнения с резиновым жгутом или приобрести спортивные гири, начав тренировки с махов и жимов. Вообще же гиря позволяет выполнять массу упражнений практически на все группы мышц.
Наконец, вне пределов тренажерного зала можно заниматься бегом и йогой. Но это требует уже несколько больше свободного времени, спортивной одежды, а в случае с йогой – владения азами данного вида физической культуры.