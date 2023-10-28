Чем заменить тренажерный зал дома: лайфхак от олимпийского чемпиона

Все больше россиян становится приверженцами здорового образа жизни и стремится поддерживать тело в тонусе. Однако не у всех хватает времени, чтобы посещать тренажерный зал. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов утверждает: привести себя в хорошую форму можно и дома, причем набор упражнений не обязательно должен быть обширным.

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В частности, спортсмен рекомендует каждый день отжиматься от пола, приседать, делать горизонтальную планку.

«Есть простейшие, но эффективные упражнения для дома – приседания, отжимания, планка, тренировка с гантелями подходящего для вас веса. Привычка проводить дома небольшую тренировку или зарядку особенно подойдет людям с активной деятельностью, у которых не всегда есть время регулярно посещать тренажерный зал. Зарядка или комплекс силовых упражнений дома, обливание холодной водой и свежий воздух – основные составляющие крепкого здоровья», – цитирует Олега Саитова NEWS.ru.

Топ-3 упражнений для фитнеса дома: отжимания, 20 повторений в 3 подходах,

приседания, 30–40 повторений в 3 подходах,

планка, 3 подхода по 60 сек.

Екатеринбургские стрифитеры советуют дополнить этот перечень упражнений подтягиваниями на перекладине и отжиманиями на брусьях: этот инвентарь находится в пределах доступности в любом дворе или на школьном стадионе. На таких снарядах можно развить значительные силу и выносливость мышц, сделать красивый рельеф. Подобным образом тренируется певец Niletto.

Топ упражнений на уличных снарядах для начинающих:

подтягивания прямым хватом, 5–7 повторений в 3 подходах,

подтягивания обратным хватом, 5–7 повторений в 3 подходах,

отжимания на брусьях, 5–7 повторений в 3 подходах.

Более физически сильным людям можно аккуратно добавлять в арсенал упражнения с резиновым жгутом или приобрести спортивные гири, начав тренировки с махов и жимов. Вообще же гиря позволяет выполнять массу упражнений практически на все группы мышц.