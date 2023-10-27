Врач предупредил об опасности ходьбы в неподходящей для зимы обуви

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов предупредил россиян об опасности ходьбы в неподходящей для зимы обуви. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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По словам врача, популярные модели на плоской подошве провоцируют появление плоскостопия, натоптышей и фасциита, который сопровождается воспалением и болью в пяточной области. Сапоги на каблуке, в свою очередь, увеличивают риск получения травмы. При этом Алексутов отметил, что в офисе многие девушки меняют данную обувь на туфли, оформленные шпилькой. Во время ношения такой обуви создается давление на межпозвонковые диски, что ускоряет развитие остеохондроза.

Среди прочего, медик выделил варианты с острым носом, которые могут привести к проблемам с кровообращением, а также стать причиной появления мозолей и врастания ногтя. Мягкий задник, неудобная колодка и слишком жесткая подошва, в частности, способствуют развитию косолапости.