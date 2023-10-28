Когда избыток витаминов может привести к набору веса

Гипервитаминоз, то есть - избыток витаминов, может привести к набору веса, рассказала "РГ" главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

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Например, по ее словам, витамины группы B12 и B6 сами по себе помогают усваивать углеводы. Однако при их избытке процесс может выйти из-под контроля. И возникает ситуация, при которой чем больше углеводов усваивается, тем сильнее становится аппетит.

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Ещё один витамин, избыток которого приводит к повышению аппетита, говорит доктор, это витамин Е. Он известен как сильный антиоксидант и часто принимается без контроля его уровня в организме.

Витамин А участвует в образовании жировых клеток, поэтому его избыток будет способствовать активизации этого процесса и стимулировать аппетит, как и любой метаболит.

Безусловно, на увеличение веса может повлиять и дефицит некоторых витаминов, отмечает Бедаева. Лидер среди них - это витамин D, который нужен не только для обмена кальция, но и для углеводного и жирового метаболизма. Поэтому недостаток витамина D приводит к нарушению этого процесса - образование жировой клетки становится намного легче. Кроме того, он отвечает за уровень гормона радости - серотонина, который нормализует вес и уменьшает чувство голода.

Витамин B3, или ниацин, активно участвует в регуляции уровня глюкозы в крови. Естественно, его недостаток будет вести к нарушению этого процесса и некорректным сигналам в головной мозг, как следствие это приведет к повышенному аппетиту и накоплению лишнего жира. Даже в условиях дефицита калорий, при сниженном витамине B3 организм в первую очередь будет использовать углеводы, а не жиры, что повышает тягу к сладкому и приводит к нарушению обмена веществ.

К витаминам, дефицит которых может проявляться повышенным аппетитом, относится и витамин C. Организм будет искать его в калорийной жирной и сладкой пище, пытаясь восполнить его недостаток. При этом продукты, богатые аскорбиновой кислотой, способствуют снижению аппетита и уменьшению чувства голода. Когда в организме достаточно витамина С, жир при физических нагрузках будет сжигаться гораздо интенсивнее, чем в условиях дефицита этого витамина.

Кроме того, в последнее время стал распространенным прием витамина К - это группа липофильных (то есть жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков. Считается, что при регулярном употреблении он способствует похудению. "Но важно знать, что также витамин К участвует в свёртываемости крови, и если его будет очень много, это может привести к образованию тромбов, поэтому приём этого витамина должен быть строго по назначению врача. Кроме того, непосредственное влияние витамина К на обмен веществ и потерю веса - вопрос все еще дискутабельный среди учёных", - подчеркнула доктор.

Бедаева также отметила, что похудеть только за счет увеличения потребления определённых витаминов не получится. Но если компенсировать их дефицит, то процесс снижения веса, который основан на двигательной активности, правильном пищевом поведении и своевременных косметологических процедурах, может идти быстрее.

Между тем, по мнению эндокринолога Европейского Медицинского Центра Ольги Яшиной, витаминные комплексы не содержат калорий, а потому - не оказывают прямого влияния на вес. Наоборот, они помогают оптимизировать получение энергии из пищевых продуктов, регулируют обмен веществ на клеточном уровне, участвуя в процессах синтеза и восстановления клеток. "Витамины необходимы для правильного функционирования нашего тела. Они участвуют в регуляции обмена веществ, способствуют здоровому росту и развитию, поддерживают иммунный ответ организма", - говорит она.