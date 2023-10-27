Диетологи раскрыли правду о непреодолимой тяге к сладостям

Диетологи Рэйчел Ричардсон и Эллисон Бригам раскрыли правду о причинах непреодолимой тяги к десертам и сладостям. Их мнение приводит Daily Mail.

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Первой причиной Ричардсон назвала соблюдение диет, которые требуют отказа от углеводов. По ее словам, нехватка питательных веществ провоцирует постоянное желание съесть что-то сладкое. Диетолог добавила, что, если подобное ощущение возникает после ужина, это указывает на дефицит цинка, железа, кальция или магния.

Еще одной причиной тяги к десертам, продолжила Ричардсон, может быть формирование сенсорно-специфического насыщения. Она рассказала, что в таком состоянии обычная еда не приносит удовольствия, и человеку приходится искать новые десерты и сладости, чтобы насладиться пищей. Опасность такого поведения заключается в том, что многие не могут вовремя остановиться и съедают больше, чем нужно.