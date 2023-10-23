Названы необычные способы улучшить зрение

Цветотерапия, секс и ежедневное употребление чая могут помочь сохранить хорошее зрение, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, цветотерапия направлена на «зарядку» нервных клеток сетчатки глаза, а секс — на улучшение кровоснабжения. Чай же может помочь снизить риск развития катаракты.

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Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркивает, что в цветотерапии используется красный цвет. Это обусловлено тем, что красный — это длинная волна света, которая раздражает нервные клетки сетчатки. Ими являются так называемые «колбочки» и «палочки». Благодаря цветотерапии, продолжительность которой должна составлять три минуты в день, нервные клетки работают интенсивнее, что улучшает цветоощущение и общее качество зрения.

Наше зрение очень зависит от качества наших сосудов, в частности маленьких сосудов, кровоснабжающих сетчатку. В Италии провели исследование с участием 122 женщин, регулярно занимающихся сексом. Выяснилось, что зрение у них улучшалось на 30-60%. Потому что во время секса расширяются сосуды, в частности сосуды сетчатки, кровоснабжение улучшается, — отметил Коновалов.