Врач назвала два важных витамина для противодействия простудам
Профессор Светлана Каневская рассказала, что в холодное время года, когда вероятность подхватить ОРВИ многократно повышается, важно поддерживать оптимальный уровень витаминов C и D.
По словам профессора, "расход" витаминов C и D в холодное время года повышается.
Витамин С помогает организму бороться с инфекциями, помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Витамин D помогает организму формировать новые клетки, в том числе иммунной системы, а его дефицит может привести к частым ОРВИ у детей.
Для восстановления баланса врач рекомендует употреблять в пищу продукты, богатые витамином С, такие как, черная смородина, болгарский перец, лимон, киви, апельсины, брокколи и другие. А также витамином D: жирные сорта рыбы, икру, яйца, печень и больше бывать на солнце.
Однако, врач заявила, что получения витамина D из пищи может быть недостаточно, поэтому нужно принимать его дополнительно.
Перед приемом витаминов необходимо в лабораторных условиях выяснить, есть ли в организме дефицит и только после этого получить нужную дозировку от врача.
Профицит витамина D не менее опасен, чем дефицит, пишет "Российская газета".