Врач назвала два важных витамина для противодействия простудам

Профессор Светлана Каневская рассказала, что в холодное время года, когда вероятность подхватить ОРВИ многократно повышается, важно поддерживать оптимальный уровень витаминов C и D.

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По словам профессора, "расход" витаминов C и D в холодное время года повышается.

Витамин С помогает организму бороться с инфекциями, помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Витамин D помогает организму формировать новые клетки, в том числе иммунной системы, а его дефицит может привести к частым ОРВИ у детей.

Для восстановления баланса врач рекомендует употреблять в пищу продукты, богатые витамином С, такие как, черная смородина, болгарский перец, лимон, киви, апельсины, брокколи и другие. А также витамином D: жирные сорта рыбы, икру, яйца, печень и больше бывать на солнце.

Однако, врач заявила, что получения витамина D из пищи может быть недостаточно, поэтому нужно принимать его дополнительно.

Перед приемом витаминов необходимо в лабораторных условиях выяснить, есть ли в организме дефицит и только после этого получить нужную дозировку от врача.