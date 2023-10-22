Названы помогающие сохранить здоровье после 40 лет пищевые привычки

Гинеколог Екатерина Волкова назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить фигуру и здоровье после 40 лет. Слова эксперта передает «Доктор Питер».

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Специалист утверждает, что именно пищевые привычки определяют количество энергии, работу ЖКТ, гормональной системы и даже настроение. По словам Волковой, особенно заметно это становится после 40 лет.

Отмечается, что очень важно регулярно употреблять белок. Он дает сытость и полезные калории, которые не откладываются на животе и боках. Обрывки белковых цепей — аминокислоты, идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи.

Также важную роль играют жиры. По словам врача, они нужны для работы всех систем в организме, помогают оставаться энергичными. Чтобы не испытывать недостатка в полезных жирах, стоит включить в рацион оливковое масло, рыбу, орехи. Кроме того, не стоит забывать о мясе и молочной продукции.

Для поддержания нормальной микрофлоры кишечника необходимо употреблять овощи, желательно в каждый прием пищи. Врач рекомендует отвести половину каждой порции под морковь, капусту, зелень, перец, томаты и огурцы. Также лучше выбирать продукты с максимальной концентрацией витаминов и минералов.

Эксперт отмечает, что после 40 лет организму необходим йод — он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также «витамин счастья» В6.