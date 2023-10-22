ААО: оранжевые фрукты и овощи, рыба, зелень и бобы необходимы для глаз

Оранжевые овощи и фрукты, жирная морская рыба, листовые салаты и бобовые продукты содержат вещества, защищающие от ухудшения зрения. Об этом рассказали ученые из Американской академии офтальмологии (ААО).

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Некоторые питательные вещества поддерживают здоровье глаз в целом, а некоторые, как показали исследования, снижают риск глазных заболеваний, объяснила офтальмолог Ребекка на сайте AAO.

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Академия рекомендует включать рацион овощи и фрукты оранжевого цвета. Они богаты витамином А, который необходим для сетчатки и выработки слез. Особенно много его в сладком картофеле: сто граммов содержат более 200% суточной дозы витамина А. Другими источниками являются морковь, дыня и абрикосы.

Антиоксиданты, по данным исследования возрастных заболеваний глаз (AREDS), могут предотвратить или замедлить возрастную дегенерацию желтого пятна и катаракту. Витамин С, защищающий клетки от повреждения активными формами кислорода, содержится в цитрусовых, персиках, красном перце, помидорах и клубнике. Еще один антиоксидант, витамин Е, содержится в авокадо, миндале и семечках подсолнечника. Такими же свойствами обладают лютеин и зеаксантин, содержащиеся в листовых зеленых овощах и других ярко окрашенных продуктах: шпинате, салате ромэн, зелени репы, брокколи, горохе, а также в яйцах.

Омега-3 жирные кислоты, которыми богата обитающая в холодных морях рыба (лосось, тунец, сардина, палтус и форель) может снизить риск возрастных заболеваний, а также полезна для слезной функции, что особенно важно людям с синдромом сухого глаза.

Также сетчатке необходимы медь и цинк, которые можно найти в бобовых. Устрицы, нежирное красное мясо, птица и обогащенные крупы также богаты цинком.

Лучший способ получить эти питательные вещества — через пищу, но люди с дегенерацией желтого пятна могут получить пользу от пищевых добавок после консультации с врачом.

Кроме того, стоит позаботиться о сосудах, снабжающих глаза кислородом и питательными веществами. Их здоровье напрямую зависит от состояния сердца и крупных сосудов, поэтому диета с низким содержанием насыщенных жиров и богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами полезна для глаз.