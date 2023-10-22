Гастроэнтеролог заявила о пользе топленого масла для иммунитета

Как рассказала российский медик, одним из наиболее полезных продуктов, повышающих сопротивляемость организма в сезон простуд, является топленое масло. В процессе обработки из него выпариваются вредные вещества и остаются только полезные для здоровья. Например, масляная кислота, которая помогает сосудам стать эластичными и благотворно влияет на микрофлору кишечника. Об этом пишет издание "Известия".