Средиземноморская диета и упражнения улучшают состав тела пожилых

Ученые из Университетской больницы Сон Эспас выяснили, что средиземноморская диета в сочетании с физическими упражнениями позволяет улучшить состав тела людям старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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В исследовании приняли участие 1500 человек, страдавших ожирением, с признаками метаболического синдрома (но не диабета) и старше 55 лет. Метаболический синдром характерен для людей с ожирением и может проявляться гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови. Его наличие значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

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Участников случайным образом распределили на экспериментальную и контрольную группу. Первая придерживалась индивидуальной средиземноморской диеты с калорийностью, пониженной на 30%, а также занималась физической активностью. Контрольная группа перешла на такую же диету, но не получила указаний относительной физической активности. Особенность средиземноморской диеты — преобладание растительной пищи и полезных жиров из масел, орехов и рыбы, а также ограничение потребления красного мяса.

В группе, сочетавшей диету и упражнения, средняя общая жировая масса снизилась в среднем на 1,7 кг за год, а масса висцерального жира — на 154 грамма. Этот тип жировой ткани повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Также у них выросла доля мышечной массы, что особенно важно для пожилых людей, часто страдающих мышечной дистрофией. Все эти изменения указывают на улучшение состава тела. В контрольной группе этого не наблюдалось.

Примерно у одного из 12 участников, сочетавших диету и активность, наблюдалось значительное улучшение массы висцерального жира. Кроме того, в этой группе каждый 17-й человек продемонстрировал значительное улучшение мышечной массы. Это указывает на наличие индивидуальных различий при одинаковом образе жизни.

Авторы считают, что средиземноморская диета с ограничением калорий и в сочетании с физическими упражнениями позволяет улучшить состав тела, уменьшив количество общего и висцерального жира, одновременно увеличив мышечную массу. Результаты распространяются на пожилых людей, не страдающих диабетом, с высоким ИМТ и метаболическим синдромом.