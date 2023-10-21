Эксперт посоветовал комплекс упражнений для спины после рабочего дня

Фитнес-тренер Денис Черногузов посоветовал комплекс упражнений, которые помогут снять напряжение со спины после рабочего дня. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Специалист рекомендовал начать с наклонов головы. «Поверните голову направо начните делать наклоны вверх-вниз — пять раз. Далее переместите голову в левую сторону и повторите наклоны вверх-вниз», — описал он технику, отметив, что должно чувствоваться растяжение мышц. После этого на вдохе нужно вытянуть голову вперед, а на выдохе — отвести назад.

Далее можно выполнить 20 наклонов корпуса вперед. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, прямые руки заведены за спину и сцеплены в «замок». «На вдохе наклонитесь вперед и округлите спину, постарайтесь не контролировать положение рук, у вас должно появиться ощущение, будто они перевешивают и тянут вперед, почувствуйте натяжение мышц спины. На выдохе следует выпрямить спину и свести лопатки», — рассказал Черногузов.

Для выпрямления позвоночника Черногузов предложил поочередно подтягивать колени в положении лежа на спине. Это позволит растянуть среднюю и нижнюю части спины. Завершить комплекс он посоветовал позой ребенка — сесть на пятки, наклониться вперед с округленной спиной и вытянуть руки вперед.