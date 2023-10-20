Врачи назвали главные противораковые продукты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили, что бразильский орех, свиные почки и тунец являются главными противораковыми продуктами. Об этом эксперты рассказали в эфире программы «Жить здорово!».

© Вечерняя Москва

— Основным противораковым микроэлементом является селен, — отметили врачи.

Малышева подчеркнула, что бразильский орех, свиные почки и тунец — это три продукта — рекордсмена по содержанию селена. Для того чтобы поддерживать нужное количество микроэлемента, достаточно съедать по одному ореху в день. Взамен можно потреблять по 20–50 граммов почек или тунца соответственно, чтобы восстановить потребность организма в селене.

В свою очередь Продеус подчеркнул, что низкий уровень селена увеличивает риск возникновения ракового заболевания почти на 35 процентов. По словам специалистов, восемь лет назад медицинское сообщество внесло селен в список абсолютно необходимых для жизни микроэлементов.