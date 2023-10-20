Врач рассказала, чем грозит злоупотребление чаем людям после 50 лет

Злоупотребление чаем, особенно в старшем возрасте, может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© Вечерняя Москва

— Если употреблять напиток в избыточных количествах, в любом случае будет нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы, — рассказала эксперт.

Соломатина отметила, что среди прочего, особенно у людей старшего возраста, которые могут страдать хроническими заболеваниями, могут возникнуть раздражительность, головные боли, невозможность сконцентрироваться, тахикардия.

Врач подчеркнула, что в день рекомендуется пить не более пяти–шести чашек зеленого или трех–четырех кружек черного чая. Важно соблюдать эту норму, потому что в напитке, как и в кофе, содержится кофеин, который при переизбытке негативно влияет на самочувствие.

Как правило, при повышенном содержании кофеина в организме человек сначала начнет срываться на близких. Впоследствии из-за того, что любое психоактивное вещество истощает резервы надпочечников, могут наблюдаться заторможенность и ступор, рассказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».