Врачи назвали опасное изменение после приема алкоголя

Внезапное сердцебиение после употребления алкоголя или на следующий день после торжества - тревожный признак. Это может предупреждать об опасном синдроме, чреватом осложнениями - вплоть до обширного инсульта.

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Как отметил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин, нарушение ритма сердца, возникающее после чрезмерного употребления спиртного также называется "синдром праздничного сердца" (СПС). В этом случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии. Часто пациенты о проявлениях синдрома рассказывают как об ощущении, что сердце будто "выпрыгивает из груди".

"При этом человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке. Главное осложнение мерцательной аритмии - это формирование тромба в предсердии", - подчеркнул специалист, добавив, что при таких симптомах нужно "как можно скорее вызывать скорую помощь".

Утин отметил, что неприятные изменения иногда фиксируются следующей ночью или на следующий день после возлияний.

"Например, утром и без того тяжелого понедельника", - уточнил врач.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили добавил, что даже небольшие порции спиртного могут спровоцировать развитие аритмии. Алкоголь действительно стимулирует этот опасный процесс, подтвердил специалист.