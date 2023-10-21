Врач Агапова объяснила, кому опасно правило 10 тысяч шагов

Из-за слишком сильной нагрузки на больную спину или поясницу здоровье только ухудшится. Сначала нужно решить проблемы с болью, а потом уже гулять, считает физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова.

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Да и вообще 10 000 шагов в день — это не медицинский эталон. Статистика показывает, что продлить жизнь можно и проход 7500 каждый день.

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Вред 10 000 шагов

На самом деле никакого «правила» 10 000 шагов в день для здоровой и долгой жизни не существует. В своё время этот рекламный тезис запустила японская компания по производству шагомеров. Реклама из-под контроля, и люди по всему миру стали считать утверждение про пользу 10 000 шагов чуть ли не медицинским фактом. Одна китайская компания из города Чунцин даже обязала сотрудников делать ежедневно не менее 10 000 шагов. Врачи не отрицают, что ходьба полезна. Но долгие прогулки могут как оздоровить, так и разрушить тело, сказала реабилитолог Агапова изданию «Подмосковье сегодня».

«Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить прежде, чем решите проблему», — посоветовала врач.

По её словам, есть простой способ определить, нужна ли вам долгая ходьба. Сравните своё самочувствие до и после прогулки. Если появляется боль, ломота и усталость, значит никакие 10 000 шагов в день вам делать нельзя. Нужно решать проблему с опорно-двигательным аппаратом.

«Если мы заставим работать неисправный механизм — будет только хуже», — добавила реабилитолог.

Сколько шагов в день нужно ходить

Терапевт Ойсана Махмудова в разговоре с «Российской газетой» отмечала , что 10 000 шагов в день — это не эталон. Исследования показывают, что и меньшее число шагов помогает продлить жизнь.

«Примерная норма может варьироваться в пределах 7100 — 11 000 шагов в день», — уточнила врач.

Важно не только дистанция, которую проходит человек. Нужно учитывать скорость, продолжительность, правильную постановка ног и туловища во время ходьбы. Минимальный уровень физической активности поможет поддержать 150 минут быстрой ходьбы в неделю, добавила Махмудова. Альтернатива ходьбе — подъём по лестницам