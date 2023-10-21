Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для желающих похудеть молодых людей

Фитнесс-тренер Ольга Даришова назвала лучшие упражнения, которые подходят молодым людям в возрасте до 25 лет, желающим быстро похудеть. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

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Она отметила, что людям из этой категории нужно сделать акцент в питании на белковую пищу, а также составить план тренировок, в которых будет предусмотрена нагрузка на все группы мышц.

«Особенно эффективно удаляют жир с тела приседания, отжимания, подтягивания на перекладине и выпады. Но только при условии, что спорт есть в жизни молодого человека три раза в неделю. Если меньше, то похудеть удастся, но не очень быстро», — заявила Даришова.

Тренер также посоветовала начинающим спортсменам постепенно включать в регулярные тренировки силовые упражнения, бег и плавание.

«При таком комплексном подходе уже через месяц можно заметить результат, даже не снимая майку», — отметила Даришова.