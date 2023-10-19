Вредные диеты Волочковой и других звезд

Врач-нутрициолог предостерегает от такого опыта.

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Звезды очень любят делиться сокровенным: кто-то рассказывает о количестве и качестве любовников, кто-то о пластических операциях, но многие — о том, как похудели. Последнее просто повод для гордости. И порой методы для достижения цели селебрити не важны.

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На этой недели звезды вновь поделились с поклонниками диетами, на которых сбросили до 18 килограмм. Наш эксперт диетолог, нурициолог Лера Лавски прокомментировала методики звезд и рассказала, почему так питаться нельзя.

Анастасия Волочкова — суповая диета

Многие просили Анастасию рассказать, как она в последнее время так быстро сбросила вес. Классик бы наверняка подколол: «Неужели перестали пить коньяк по утрам?» Но тут все гораздо серьезнее.

«Много нагрузки и мало еды. Я вчера съела утром только полчашки бульона, а потом забыла поесть, но зато мне так классно! И вам желаю сил и крепости духа. Здорово, когда подтянутое и стройное тело», — рапортовала Волочкова.

Фолловеры тут же закидали ее виртуальными тапками: «Лучше бы пить бросила», «Вы пропагандируете анорексию», «Хотите потом лечиться от истощения».

Люди в зравом уме не воспринимаю такие советы, но наверняка найдутся молодые девуки, которые рецепту последуют.

Комментарий диетолога: «Это очень вредная система. И странно, что такое рекомендует балерина. Танцвощицы не могут сидеть на таком питании, у них просто развалятся кости.

Дело в том, что если есть только суп, да еще исключительно раз в день питаться, организм не будет получать весь спектр витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов, на которых строится здоровье.

Если питаться раз в день при больших физических нагрузках, можно просто измотать организм. Довести себя на до эмоционального и физического истощения.Такая диета — путь к расстройству пищевого поведения».

Кристина Агилера — радужная диета

Похудела за три месяца на 18 килограмма на радужной диете. Очень популярный тип питания в Голливуде. Суть в том, чтобы есть только овощи и фрукты, но каждый день группу продуктов определенного цвета. Например, сегодня зеленые овощи и фрукты, завтра оранжевые.

Сейчас после диеты Кристина перешла на простое правильно питание: в меню что-то вроде куриной грудки с овощами на пару или с салатом.

Комментарий диетолога: «Если бы звезда ела овощи разного цвета каждый день с белковой пищей (мясом, птицей) — это был бы идеальный сбалансированный рацион. По правилам у нас на тарелке и должна быть „радуга“ с белковой пищей. Это приносит только пользу оргнизму.

Однако Агилера питалась только овощами и фруктами и больше ничего другого не ела. И она действительно могла на этом питании сильно похудеть, но это пример истощения организма. Недополучая белков, жиров, а вместе с ними железа, витамина В12, мы бьем по здоровью кишечника, щитовидки, печени. Такую диету нельзя практиковать даже краткосрочно, потом будете долго ходить по врачам и восстанавливаться».

Джессика Альба — похудение на соках

Чтобы привести себя в порядок к съемкам заботливая мамы большого семейства и бизнес-вумен по неделе, а то и по две, сидит на соковой диете. То есть, она только пьет соки, может разбавляет рацион смузи. Говорит, что так можно быстро прийти в форму, особенно, если сочетать с тренировками.

Комментарий диетолога: «Уже давно доказали ученые, что диета на соках супервредна, хотя до сих пор популярна. Парадокс! Дело в том, что соки — это высокуглеводные продукты. Их переработка в орагнизме приводит к высокому выбросу инсулина в кровь. В будущем это может привести к болезни сердца, щитовидки.

Если придерживаться детокс-диеты, хотя бы по неделе в месяц, в долгосрочной перспективе это может привести к тому, что организм перестанет вырабатывать ферменты, которые нужны, чтобы перерабатывать твердую, белковую пищу. Такие детоксы повышают риск возникновения диабета и даже деменции».

Виктория Бекхэм — только морепродукты

«Я женат на женщине, которая вот уже 20 лет ест каждый день одно и тоже», — рассказывал как-то в интервью Дэвид Бекхэм. Свои предпочтение Виктория не скрывает и охотно делится лайфхаками. Говорит, то именно такая система позволяет ей оставаться стройной. А еще заряжает энергией.

Вики ест каждый день рыбу на гриле, овощи на пару, иногда разбавляя рацион креветками на гриле с зеленым салатом. А перекусывает орехами.

Комментарий диетолога: «Со стороны питание выглядит здоровым, все прекрасно. Но есть одно, но. А именно, Бекхэм не потребляет животный белок, только он насыщает организм железом.