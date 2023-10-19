Кому следует отказаться от кофе
Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал об употреблении кофе. Специалист не рекомендует потреблять напиток беременным и кормящим женщинам, а также гипертоникам (людям с повышенным давлением). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Кроме того, напиток следует исключить из своего рациона людям с повышенной тревожностью, паническими атаками и бессонницами. Дело в том, что кофе является психостимулятором и относится к видам химической зависимости. Также его не стоит принимать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и болезнями желудка.
«Считается, что можно пить от одной до трех чашек кофе в сутки, так как в них содержится доза кофеина, которая не навредит здоровому организму. Но надо учитывать, что кофеин есть и в чае, и в некоторых других продуктах», - сказал эксперт.
Поэтому с принятием кофе следует быть осторожным, тем более, у каждого человека разная чувствительность организма к кофеину. Напиток не следует пить натощак и в вечернее время суток.