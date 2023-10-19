Врач объяснила, почему некоторые люди все время мерзнут
Причинами, по которым человеку не удается согреться, могут быть недосып, курение и алкоголь, а также различные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала старший врач-терапевт Олеся Савельева.
Так, человек может все время мерзнуть, если у него железодефицитная анемия, так как происходит нехватка кислорода во всех органах и тканях. Такие же проблемы возникают при гипотериозе. Щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов. Из-за этого происходит снижение основного обмена и мышцы начинают вырабатывать меньше тепла.
Сложно согреться человеку с сахарным диабетом, так как высокий уровень сахара вызывает поражение сосудов различных органов.
Врач также добавила, что при атеросклерозе артерий нижних и верхних конечностей нарушается кровообращение, уточнила врач.
Савельева добавила, что среди причин, мешающих согреться, могут быть погрешности в диете и недостаток витаминов, в частности, витамина В12, недосып, отсутствие физической активности, передает РИАМО.