Врач объяснила, почему некоторые люди все время мерзнут

Причинами, по которым человеку не удается согреться, могут быть недосып, курение и алкоголь, а также различные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала старший врач-терапевт Олеся Савельева.

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Так, человек может все время мерзнуть, если у него железодефицитная анемия, так как происходит нехватка кислорода во всех органах и тканях. Такие же проблемы возникают при гипотериозе. Щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов. Из-за этого происходит снижение основного обмена и мышцы начинают вырабатывать меньше тепла.

Сложно согреться человеку с сахарным диабетом, так как высокий уровень сахара вызывает поражение сосудов различных органов.

Врач также добавила, что при атеросклерозе артерий нижних и верхних конечностей нарушается кровообращение, уточнила врач.