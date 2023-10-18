От какой еды нужно отказаться в период магнитной бури

Сегодня, 18 октября, на Землю обрушилась геомагнитная буря: магнитосфера нашей планеты подверглась атаке геоударов. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Севинч Алиева, в такие моменты стоит отнестись к своему здоровью с особой внимательностью, ведь оно находится в опасности.

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По словам медика, в период этого явления метеозависимым людям нужно быть особенно осторожными. Не исключено, что у них сейчас проявятся тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия, боли в суставах, спине.

«Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Усугубляется артериальная гипертензия, возникают приступы стенокардии, могут спровоцироваться гипотония, состояние дистонии», — рассказала медик.

Проявляются эти недуги слабостью, усталостью, сонливостью, добавила Алиева.

«В этот период метеозависимым постоянно хочется спать. У кого-то, наоборот, психоэмоциональная возбудимость развивается, у людей, которые очень подвержены этому, могут возникать панические атаки. Усиливается выработка кортизола и адреналина», — отметила врач.

Помимо людей с хроническими заболеваниями сегодня особому риску подвержены беременные и те, кто страдает от депрессии, мигреней.