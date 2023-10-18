Врач назвал продукты, богатые кальцием

«В рацион нужно обязательно включить продукты богатые усваиваемым кальцием. Среди них - молоко, молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи и рыба. Важно учитывать, что кальций вымывается из костей при недостатке магния, поэтому не стоит забыть о бобовых, продуктах из цельного зерна и картофеля. Для усвоения кальция также требуются витамин В6 и жирорастворимые витамины А и D», - цитирует врача пресс-служба Минздрава Самарской области.