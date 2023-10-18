Врач назвал продукты, богатые кальцием
Хрупкость костей, особенно в преклонном возрасте становится бичом современной жизни. К сожалению данное заболевание все чаще стало встречаться и у молодых людей. О том, как укрепить костные ткани и избежать проблем с костями, рассказала главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.
Остеопороз - это опасное заболевание, приводящее костные ткани человека к истончению и хрупкости. Чтобы избежать подобной патологии следует соблюдать ряд жизненных правил. По мнению Сазоновой, необходимо организовать правильное питание, обеспечить организм физической нагрузкой и исключить вредные привычки.
«В рацион нужно обязательно включить продукты богатые усваиваемым кальцием. Среди них - молоко, молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи и рыба. Важно учитывать, что кальций вымывается из костей при недостатке магния, поэтому не стоит забыть о бобовых, продуктах из цельного зерна и картофеля. Для усвоения кальция также требуются витамин В6 и жирорастворимые витамины А и D», - цитирует врача пресс-служба Минздрава Самарской области.
Сазонова напомнила, что не стоит особо налегать на продукты с повышенным содержанием фосфора, а так же употреблять много кофе, поскольку все это препятствует нормальному усвоению кальция.