Привычки, которые мешают выспаться ночью
Для человека важно уделять достаточно времени сну. Однако если ночью часто смотреть на часы и ставить будильник на повтор, то качество сна может сильно упасть. В результате он будет прерывистым, что негативно отразится на самочувствии.
По мнению исследователей из Великобритании, многие люди очень часто совершают две ошибки, которые мешают хорошо отдохнуть.
Прежде всего, во время сна граждане регулярно смотрят на часы и начинают отсчитывать количество времени, которое осталось на сон. Это является серьезной ошибкой. Она может стать причиной беспокойства и негативно отразиться на самочувствии.
Эксперты портала Еxpress также утверждают, что люди теряют драгоценное время, отведенное на отдых, используя будильник, настроенный на повтор. Многие горожане думают, что они успевают заснуть в промежутках между срабатыванием громкого сигнала, однако это не так.
Чтобы хорошо высыпаться, специалисты рекомендуют отказаться от данных привычек и отдыхать не менее 8 часов. При использовании будильника нужно сразу вставать с кровати после его срабатывания, иначе самочувствие может ухудшиться.