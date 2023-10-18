Привычки, которые мешают выспаться ночью

Для человека важно уделять достаточно времени сну. Однако если ночью часто смотреть на часы и ставить будильник на повтор, то качество сна может сильно упасть. В результате он будет прерывистым, что негативно отразится на самочувствии.

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По мнению исследователей из Великобритании, многие люди очень часто совершают две ошибки, которые мешают хорошо отдохнуть.

Прежде всего, во время сна граждане регулярно смотрят на часы и начинают отсчитывать количество времени, которое осталось на сон. Это является серьезной ошибкой. Она может стать причиной беспокойства и негативно отразиться на самочувствии.

Эксперты портала Еxpress также утверждают, что люди теряют драгоценное время, отведенное на отдых, используя будильник, настроенный на повтор. Многие горожане думают, что они успевают заснуть в промежутках между срабатыванием громкого сигнала, однако это не так.