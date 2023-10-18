$97.35+0.06102.75+0.23

Привычки, которые мешают выспаться ночью

Для человека важно уделять достаточно времени сну. Однако если ночью часто смотреть на часы и ставить будильник на повтор, то качество сна может сильно упасть. В результате он будет прерывистым, что негативно отразится на самочувствии.

Привычки, которые мешают выспаться ночью
© unsplash.com

По мнению исследователей из Великобритании, многие люди очень часто совершают две ошибки, которые мешают хорошо отдохнуть.

Прежде всего, во время сна граждане регулярно смотрят на часы и начинают отсчитывать количество времени, которое осталось на сон. Это является серьезной ошибкой. Она может стать причиной беспокойства и негативно отразиться на самочувствии.

Эксперты портала Еxpress также утверждают, что люди теряют драгоценное время, отведенное на отдых, используя будильник, настроенный на повтор. Многие горожане думают, что они успевают заснуть в промежутках между срабатыванием громкого сигнала, однако это не так.

Чтобы хорошо высыпаться, специалисты рекомендуют отказаться от данных привычек и отдыхать не менее 8 часов. При использовании будильника нужно сразу вставать с кровати после его срабатывания, иначе самочувствие может ухудшиться.