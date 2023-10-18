Принято считать, что черный хлеб полезнее белого, но гораздо важнее обращать внимание на состав, считает диетолог Татьяна Филиппова.

В беседе с телеканалом “Санкт-Петербург” она рассказала, что польза хлеба зависит от муки, которую использовали при выпекании. Белый хлеб могут изготавливать из пшеничной, но цельнозерновой муки, поэтому продукт будет богат полезными витаминами и минералами.

Дрожжи и глютен в составе пугают некоторых покупателей. Существует миф о том, что дрожжи вызывают процесс брожения в желудке, из-за чего не усваиваются полезные элементы, однако диетолог опровергает это убеждение. Насчет глютена тоже не стоит переживать, он опасен только для тех, у кого непереносимость этого компонента.

Врач отметила, что не стоит отказываться от хлеба на время диеты. Суточная норма для взрослого человека – 2-3 кусочка в день. Филиппова также посоветовала не заменять его хлебцами, так как они примерно одинаковые по калорийности и содержанию полезных веществ.