Что нужно есть, чтобы не заболеть: список

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, какие продукты стоит включить в свой рацион осенью, чтобы поднять иммунитет.

© Unsplash

По словам врача, в осенний период в первую очередь стоит включить в рацион продукты, содержащие витамин С, который является барьером для сезонных заболеваний и снижает риски подхватить инфекции и вирусы. Подойдут цитрусовые, облепиха, шиповник и болгарский перец.

Свойством укреплять иммунитет обладает и цинк, который содержится в морепродуктах, красном мясе и орехах.

Витамин В12, содержащийся в красном мясе и говяжьей печени, помогает поддерживать в норме уровень гемоглобина.