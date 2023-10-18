Что нужно есть, чтобы не заболеть: список
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, какие продукты стоит включить в свой рацион осенью, чтобы поднять иммунитет.
По словам врача, в осенний период в первую очередь стоит включить в рацион продукты, содержащие витамин С, который является барьером для сезонных заболеваний и снижает риски подхватить инфекции и вирусы. Подойдут цитрусовые, облепиха, шиповник и болгарский перец.
Свойством укреплять иммунитет обладает и цинк, который содержится в морепродуктах, красном мясе и орехах.
Витамин В12, содержащийся в красном мясе и говяжьей печени, помогает поддерживать в норме уровень гемоглобина.
Витамин А обладает свойством синтезировать противовирусные вещества, его можно найти в моркови, печени, черноплодной рябине, отметила Копытько в беседе с «Вечерней Москвой».