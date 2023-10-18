Врач рассказал, какие наушники самые вредные

Частое прослушивание музыки в наушниках на полной громкости грозит серьезными последствиями для здоровья. О них рассказал врач-оториноларинголог Николай Михеев.

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Если человек ежедневно слушает громкую музыку в наушниках, то серьезно страдают слуховые нервы, и это может привести к частичной или полной потере слуха.

— При условии регулярного прослушивания на полную громкость в течение трех-четырех лет, пациенту грозит потеря слуха, — пояснил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Чтобы минимизировать риск потери слуха, стоит отказаться от внутриканальных наушников и не включать звук на максимальную громкость. Не стоит использовать наушники более 2-3 часов в день.