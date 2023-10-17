Отоларинголог предупредил об опасности наушников

«Не стоит использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полную громкость, а также более двух часов подряд и вообще суммарно больше двух-трёх часов», — заявил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».