Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

Инструктор по йоге Анастасия Ожгихина назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Для снятия отеков в руках специалист призвала делать позу горы. Исходное положение — стоя, большие пальцы ног соприкасаются, а внешние края стоп параллельны друг другу, вес распределен по всей стопе, тело подтянуто. «Со вдохом вытяните руки над головой, как будто пытаетесь коснуться потолка, при этом плечи опустите вниз, ровно и спокойно дышите пять-десять циклов», — описала она технику выполнения упражнения.

Ожгихина рассказала, что простой и самый эффективный способ борьбы с отеками в нижней части тела — лечь на пол, закинуть ноги на стену, придвинув таз максимально близко. Задержаться в таком положении стоит на десять минут. Более опытные йоги также могут выполнять стойку на плечах.