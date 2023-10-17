Что такое «хороший» холестерин и чем он полезен

— Холестерин является строительным материалом и необходим нашему организму для построения клеточных мембран и миелиновой оболочки нервов. Это изолента для передачи нервного импульса, чтобы он нормально проходил. Иногда общий холестерин снижать не нужно, потому что снижается в том числе и «хороший». А он нужен нашему организму, — объяснила Соломатина.

— Холестерин играет огромную роль как строительный материал, и он нам жизненно необходим. Однако если его соотношение нарушается и появляется холестерин низкой плотности, то он создает предпосылки для развития атеросклероза, инсульта и инфаркта, — предупредила собеседница «ВМ».

Печень вырабатывает 70 процентов холестерина, а остальное мы получаем из еды, уточнила диетолог. Поэтому полезно принимать в пищу в небольшом количестве продукты с содержанием холестерина, такие как:

— Важно понимать, что все зависит от того, как организм преобразует холестерин из этих продуктов. На это влияет множество факторов: регулярная физическая нагрузка, возраст, образ жизни. Их снижение может понизить хороший холестерин, — подчеркнула Соломатина.

Для того чтобы снизить количество «плохого» холестерина и повысить количество «хорошего», нужно вести здоровый образ жизни и есть достаточное количество белка. Однако при этом все должно быть в адекватном количестве, потому что даже избыток «хорошего» холестерина может навредить, добавила диетолог.