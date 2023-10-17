Почему после 30 лет возникают сложности с похудением

Диетолог Эми Шапиро рассказала, что после 30 лет в организме начинает сокращаться мышечная масса, из-за этого появляются сложности с похудением.

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По словам эксперта, после 30 лет мышечная масса сокращается на три-восемь процентов каждые десять лет. Поскольку мышцы эффективно сжигают калории, то чем их меньше в теле, тем труднее держать оптимальный вес.

Кроме того, потеря мышечной массы замедляет обмен веществ. Таким образом, лишний вес появляется даже после диетической пищи.

Также Шапиро отметила, что в 40–50 лет у человека происходят гормональные изменения. Во время менопаузы у женщин падает уровень эстрогена. Это, по словам специалиста, связано с увеличением брюшного жира. А у мужчин старшего возраста происходит снижение тестостерона, что негативно влияет на распределение жира, мышечную массу и силу, передает «Радио 1».