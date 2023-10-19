Дахкильгов Магомед Уматгиреевич — главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог рассказал, обязательно ли удалять зубы мудрости.

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Всегда ли зуб мудрости – это зло?

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Нередко в статьях СМИ или на сайтах, посвящённых здоровью зубов, встречается рекомендация удалять зубы мудрости ещё до стадии прорезывания или на самом начальном этапе прорезывания. Мотивируют это тем, что зубы мудрости причиняют не только дискомфорт, но и вредят здоровью полости рта. Однако это не всегда так.

Ключевое отличие восьмёрок от остальных зубов – позднее прорезывание, которое начинается в возрасте от 15-16 до 20-25 лет. К этому моменту у человека уже сформирован зубной ряд, и если места в челюсти не хватает, то возникают проблемы: зубу мудрости некуда прорезываться, и он начинает теснить соседей, иногда не может прорезаться полностью или даже остаётся погружённым в десну.

Но у многих пациентов никаких проблем с этим не возникает: у них либо достаточно места в челюсти, либо зубы мудрости не очень крупные. В таком случае они прорежутся полностью и займут достойное место в зубном ряду. И будут, кстати говоря, функционировать как обычные зубы – то есть ими вполне можно жевать пищу.

Соответственно, если зуб мудрости ничем не отличается от остальных зубов, если он здоров, занимает своё место, не сдвигая соседей – то и удалять его нет никаких причин. Более того, в практике стоматологов нередко встречаются пациенты, у которых прорезались все четыре зуба мудрости без малейших проблем. Такие восьмёрки вполне могут прожить в полости рта многие годы. Но потом…

Почему их всё-таки удаляют?

Из-за того, что зуб мудрости расположен очень глубоко, с самого края зубного ряда, пациенту трудно тщательно и качественно очистить этот зуб во время домашней гигиены. Следовательно, раз чистка недостаточна, то скопления налёта и частиц пищи вызывают разрушение эмали, воспаление десны и затем – кариес. Зубы мудрости повержены этому процессу намного сильнее, чем остальные.

Таким образом, через несколько лет после прорезывания их всё же приходится удалять, так как лечить восьмёрки очень сложно из-за их расположения, и даже после успешного лечения вопрос с домашней гигиеной не изменится – пациенту всё так же будет трудно чистить зубы мудрости. Соответственно, под пломбой с высокой вероятностью разовьётся вторичный кариес.

Кроме того, разрушение зуба мудрости очень часто провоцирует воспалительные процессы в мягких тканях вокруг него, что создаёт постоянный источник инфекции в полости рта, что опасно уже и для других зубов.

Почему их удаляют безвозвратно?

Зубы мудрости не восстанавливают имплантатами и протезами, так как эти зубные единицы являются фактически рудиментами и не принимают полноценного участия в жевании.