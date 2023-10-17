Специалисты рассказали, как перейти на правильное питание

Многие стремятся к соблюдению сбалансированного питания, выбирают диеты или просто стараются минимизировать, так называемую, вредную пищу в своем рационе. Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дали советы, с чего стоит начать, чтобы перейти на правильное питание.

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Сначала необходимо ограничить употребление соленого, сладких напитков, колбасы и сладостей. Стоит избегать жирной пищи. Полезен будет суточный расчет калорий с учетом физической активности.

Также стоит заменить продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные и разнообразить рацион большим количеством полезных продуктов. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты.