Врачи назвали средство против рака и "забитых" сосудов

"Забитые" холестерином сосуды повышают риск развития инфаркта и инсульта. Одним из продуктов, который эффективно поддерживает здоровье печени и препятствует отложению так называемого "плохого" холестерина на сосудистых стенках, являются куриные яйца.

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"В яйце содержится полноценный набор аминокислот, которые являются сильнейшими антиоксидантами", - пишет здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей, отмечая, что одним из самых ценных для сосудов и печени является лецитин.

Кроме того, что за счет повышения уровня "хорошего" холестерина яйца могут предотвращать развитие атеросклероза. Однако врачи отмечают, что при общем повышенном уровне холестерина в крови стоит быть осторожнее с продуктом, ограничив потребление яичных желтков до 2-3 в неделю.

Пойдет на пользу приготовлении яичницы (с минимальным количеством масла, без поджаристой корочки) с зеленью и помидорами. Последние, напоминают медики, содержат ликопин, представляющий собой мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний.

Специалисты отмечают, что куриное яйцо перед приготовление надо обязательно ополоснуть. А хранить продукт следует острым концом вниз. Это поможет желтку оставаться в центре и не касаться воздушного слоя, заполняющего тупой конец.

"Срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе", - подчеркивают специалисты.